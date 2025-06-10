Органы «ушли» в легкие: хирурги провели удивительную операцию

У 12-летнего мальчика селезёнка, часть желудка и кишечника «ушли» в грудную полость в Нижнем Новгороде. Неожиданную картину обнаружили врачи областной детской клинической больницы.

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Мальчик жаловался на постоянные подкашливания. Сперва врачи предполагали, что у него может быть абсцесс легкого или пневмония, но затем у него обнаружили грыжу диафрагмы. Уже на операционном столе результаты удивили еще больше: помимо грыжи, у пациента было полное выпячивание левого купола диафрагмы. Такое положение дыхательной мышцы буквально втягивает органы брюшной полости в грудную клетку.

В грудной клетке сделали проколы и малоинвазивное гофрирование диафрагмы, благодаря чему она вернулась в нормальное положение. Подкашливания также исчезли.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что бригада скорой медицинской помощи оперативно спасла жизнь 37-летней жительницы Нижнего Новгорода, у которой случился инфаркт миокарда.