Доктор предупредил о болезнях, которые можно легко подхватить на пляже

Подхватить на пляже можно различные инфекции и паразитарные заболевания. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявила член Российской гастроэнтерологической ассоциации, гастроэнтеролог ГУТА КЛИНИК Эльвира Комкова.

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По её словам, заразиться можно в следствие случайного заглатывания воды при купании, употребления немытых фруктов и овощей, отказа от мытья рук и контакта с песком, в котором «есть фекалии животных или людей».

Врач отметила что хождение босиком в общественных душевых или по мокрому песку, а также использование чужих полотенец и обуви грозит заражением грибковыми инфекциями.

«Не глотайте воду при купании... мойте руки и ноги... ходите в шлёпанцах... избегайте водоёмов со стоячей водой и сомнительной чистотой. При появлении симптомов обратитесь к врачу», - заключила Комкова.

Ранее заведующая кунцевской ветклиникой Елена Алёшина заявила, что в результате купания в пруду собака может заразиться стафилококком, сообщает RT.