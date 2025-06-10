Врачи помогли юноше с сильными болями в коленях

17-летний житель Подмосковья несколько лет мучился от сильных болей в коленных суставах. Недавно он принял решение обратиться в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

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Врачи провели обследование и диагностировали высокое стояние обоих надколенников. В такой ситуации надколенники или коленные чашечки могут смещаться не только во время бега, но и при спокойной ходьбе.

Во время операции пациенту провели перестановку двух бугристостей большеберцовых костей и вывели надколенники в анатомически правильное положение. Так удалось восстановить естественную работу коленных суставов. Подросток уже выписался, в дальнейшем ему потребуется курс реабилитации.