Хирурги удалили младенцу опухоль, которая мешала ему есть и дышать

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) прооперировали новорожденного ребенка, удалив опухоль, которая мешала ему есть и дышать. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

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«Данный клинический случай стал результатом пренатальной диагностики: беременная женщина была направлена в МОЦОМД для проведения консилиума в связи с подозрением на порок развития плода. Тщательное ультразвуковое исследование в рамках третьего скрининга подтвердило наличие у плода редкой патологии – врожденного эпулиса альвеолярного отростка верхней челюсти», – говорится в сообщении.

В медучреждении отметили, что это доброкачественное новообразование могло бы помешать ребенку нормально есть и дышать в будущем. Поэтому врачи решили провести операцию сразу после его рождения.