Хирурги удалили младенцу опухоль, которая мешала ему есть и дышать

Подмосковные врачи удалили новорожденному опухоль, которая мешала ему есть и дышать
Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) прооперировали новорожденного ребенка, удалив опухоль, которая мешала ему есть и дышать. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.
«Данный клинический случай стал результатом пренатальной диагностики: беременная женщина была направлена в МОЦОМД для проведения консилиума в связи с подозрением на порок развития плода. Тщательное ультразвуковое исследование в рамках третьего скрининга подтвердило наличие у плода редкой патологии – врожденного эпулиса альвеолярного отростка верхней челюсти», – говорится в сообщении.
В медучреждении отметили, что это доброкачественное новообразование могло бы помешать ребенку нормально есть и дышать в будущем. Поэтому врачи решили провести операцию сразу после его рождения.
«Иссечение эпулиса произведено с использованием микрохирургической техники, что позволило минимизировать травматизацию тканей и обеспечить оптимальный косметический результат. Послеоперационный период протекал без осложнений, и ребенок был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. Успешное удаление новообразования позволило ребенку восстановить нормальную функцию сосания и глотания, что критически важно для его дальнейшего развития», – добавили в больнице.