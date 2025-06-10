Эксперты сообщили о работе школ для пациентов с сахарным диабетом

Обучение в школах для пациентов с сахарным диабетом в Подмосковье с начала текущего года прошли свыше 17 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

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"Сахарный диабет - это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля. Чтобы помочь пациентам научиться жить с таким заболеванием, в Подмосковье работают 122 школы сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли более 17 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

На занятиях врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации результатов измерения уровня сахара в крови. Обучение проводится бесплатно, пройти его может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу.