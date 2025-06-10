Врач предупредил об опасности кошек для беременных

Медик и уроженка Кемерова Елена Малышева объяснила россиянам, какую опасность для беременных женщин представляют кошки.

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Больные кошки могут быть опасны для беременных и еще не родившихся детей. Они могут заразиться прямо в утробе. Об этом рассказала врач и телеведущая из Кемерова Елена Малышева и ее соведущий иммунолог Андрей Продеус.

По словам врачей, хозяин питомца может и не подозревать об опасном недуге у животного.

«Некоторые патогенны, например, таксоплазма, умеют проникать сквозь плаценту и заражать малыша. То есть, если кошка будет заражена таксоплазмой, сама она не особо это чувствует», — отметил Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Он также сказал, что это может и не отразиться и на матери, однако ребенок заболеванию подвержен. Таксоплазмоз во время беременности может привести к поражениям головного мозга.

Медики посоветовали беременным не заниматься уборкой кошачьих лотков, чтобы не заразиться аэрозольным путем.

Напомним, ранее врач из Кемерова Малышева рассказала о способе борьбы с бессонницей.