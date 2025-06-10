Десятки людей оказались в больницах Турции с аллергией на солнце

Десятки российских туристов оказались в больницах в Сиде, Кемере и Анталье с аллергией на солнце. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что на курортах Турции жара достигает 35–40 градусов, что и спровоцировало сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, прыщи, головокружение и слабость. Страховка подобные случаи не покрывает, из-за чего россияне вынуждены платить из собственного кармана. Капельница при таком диагнозе стоит 120 долларов (9,4 тысячи рублей).

Теперь соотечественники пытаются обезопасить себя от солнца: находятся в тени с 12:00 до 15:00, а также мажутся солнцезащитными кремами.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко посоветовал российским туристам не ехать в Турцию в разгар сезона из-за вспышки болезни. Он отметил, что вирус опасен для детей, так как вызывает воспаление мозговых оболочек и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца и печени.