Кардиохирург перечислил симптомы проблем с сердцем у младенцев

Если у ребёнка меняется поведение, он отказывается от еды, дышит часто и его губы синеют, необходимо обратиться к врачу.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы, профессор, главный детский кардиохирург столицы Михаил Абрамян.

«Любое изменение в поведении ребёнка должно вызывать тревогу. И я хочу подчеркнуть, что наши родители на самом деле очень осторожны. И часто родители ставят диагноз раньше, чем врач, потому что они видят своего ребёнка каждый день. И вдруг они видят, даже если это маленький ребёнок, который еще не разговаривает и не может пожаловаться, они видят изменения в поведении. Поэтому, если мы говорим о младенцах, то это отказ от еды. Это более частое дыхание, это признаки гипоксимии, то есть когда мы видим синие губки, когда мы видим, что изменился цвет кожи ребёнка. Когда ребёнок стал чуть чаще либо реже дышать, когда он устаёт во время кормления, то есть это тоже мама замечает, что ребёнок сначала сосал грудь непрерывно, и потом вдруг через каждые несколько секунд он должен остановиться и отдышаться. При этом надо сказать, что диагностика врождённых пороков сердца далека от идеала во всём мире, включая страны с очень развитой медициной».

Ранее кардиохирург рассказал о связи кариеса и проблем с сердцем.