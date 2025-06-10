Кардиохирурги спасли трехмесячную девочку с каменным сердцем

В Центре Мешалкина кардиохирурги провели успешную операцию по удалению каменистой опухоли, заполнявшей почти всю полость сердца трехмесячной девочки. Шансы на выживание были крайне низкими как с операцией, так и без нее, но врачи совершили почти невозможное – ребенок выписан домой со стабильной работой сердца и хорошим прогнозом. Подробности этой истории 10 мая рассказали в пресс-службе НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина.

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Опухоль обнаружили случайно на плановом УЗИ у малышки из Приморского края. Несмотря на трехкратное увеличение сердца, у девочки наблюдались лишь незначительные аритмии.

«Это казуистика, – говорит врач-кардиолог Алена Викторовна Каук. – Остававшаяся свободной полость левого желудочка сердца была невероятно маленькой, что должно было привести к тяжелой сердечной недостаточности. И к тому времени, как ребенок был госпитализирован в наш центр, эти явления начали стремительно нарастать. Пациентку поместили под наблюдение в реанимацию».

Операция представляла огромный риск: ни КТ, ни МРТ не позволяли точно определить границы опухоли и расположение сосудов. Консилиум с участием специалистов Центров Шумакова и Бакулева признал даже биопсию крайне опасной. Однако другого выхода не было.

Во время малоинвазивной процедуры произошла остановка сердца, и врачи экстренно перешли к открытой операции. Хирурги Юрий Кулябин и Илья Сойнов смогли удалить основную часть опухоли, которая оказалась в толще межжелудочковой перегородки.

«Мы впервые встретились с удалением такого массива тканей из настолько маленького сердца – объем опухоли, каменистой наощупь, был беспрецедентным, – говорит врач-сердечно-сосудистый хирург Юрий Юрьевич Кулябин. – Были готовы к тому, что после удаления такого объема столкнемся со слабостью желудочков и риском неблагоприятного исхода послеоперационном периоде, но этого не произошло – наша пациентка снова всех удивила».

Гистология подтвердила доброкачественность опухоли. Оставшийся фрагмент, который удалять было слишком рискованно, планируют устранить с помощью терапии. Теперь у маленькой пациентки восстановлен нормальный кровоток, а угрожающие жизни аритмии устранены. Врачи говорят, что прогноз благоприятный.