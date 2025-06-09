В ФМБА назвали долю доноров крови возрастом от 18 до 35 лет

Четверть всех доноров компонентов крови в России составляют молодые граждане в возрасте от 18 до 35 лет, за первые пять месяцев 2025 года донорами стали более 900 тыс. человек. Об этом сообщила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.

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«Сейчас процент доноров молодых в возрасте от 18 до 35 лет - всего 25%. При том, что доноров у нас практически 1,5 млн в год. Небольшими приростами мы можем похвастаться уже за 5 месяцев. У нас за 5 месяцев стали донорами 932 тыс. человек», — рассказала она на пресс-конференции ТАСС "Код донора. Защитники Отечества": итоги эстафеты и челленджей акции".

По ее словам, порядка 60% доноров - это мужчины, при этом рассказывают о донорстве чаще женщины.

В новость внесена правка (16:40 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - Федерального медико-биологического агентства.​​​​​​​