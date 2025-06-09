Без суда и следствия: как в России будут бороться с нелегальными БАДами

В России вводится запрет на распространение информации о розничной торговле нелегальными БАДами - не зарегистрированными в нашей стране или не имеющими маркировки. Кроме того, Роспотребнадзор сможет блокировать доступ к сайтам с информацией о таких добавках в досудебном порядке. А врачи получат право назначать БАДы пациентам - из числа проверенных и включенных в перечень, утвержденный Минздравом. Соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября.

© Российская Газета

Все эти изменения не случайны. С одной стороны, в России бум употребления БАДов, с другой - участились случаи токсического поражения печени из-за их неправильного и неумеренного употребления. По данным DSM Group, устойчивый рост продаж БАДов наблюдается с 2019 года, в 2022 и 2023 годах россияне купили 418 и 415 млн упаковок, потратив 112,8 млрд руб. и 127,6 млрд руб. соответственно. Опрос, проведенный медицинской компанией "Инвитро", показал, что БАДы сегодня принимают 9 из 10 россиян (об этом сообщили 89% участников опроса). Но только треть из тех, кто пьет добавки, делают это по назначению или рекомендации врача.

Главная проблема в том, что многие люди благодаря агрессивной рекламе воспринимают биоактивные добавки как лекарства, чуть ли не панацею и пьют их горстями. Между тем, как напомнил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, требования к производству БАДов ниже, чем у лекарств: для их регистрации не нужно проводить клинических исследований, подтверждающих эффективность, достаточно проверить безопасность. Причем если в аптеках контроль за качеством есть, то на маркетплейсах царит полное беззаконие. Например, там обнаружили незарегистрированные у нас БАДы, из-за которых в Японии пострадали сотни человек.

«В последние годы в больницы поступает все больше пациентов с токсическим поражением печени. Раньше это было связано с алкоголем, теперь лидируют БАДы, нанося здоровью людей непоправимый вред», — считает первый зампредседателя комитета Леонид Огуль.

В Роспотребнадзоре давно настаивали, что необходимо дать ведомству возможность блокировать сайты с нелегальными БАДами в досудебном порядке. Сейчас такая блокировка проводится только по решению суда.

«Весь процесс от момента выявления нарушения до момента прекращения работы нечестного продавца занимает 2-3 месяца, а тем временем сайт закрывается, открывается другой, и в этом правовом поле навести порядок невозможно», — отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Теперь, наконец, останавливать нелегальные продажи станет проще. Кроме того, врачи получили право назначать пациентам БАДы вместе с остальными лекарствами в правильном сочетании. Это должно уменьшить самолечение и неоправданный прием "волшебных" пилюль. Тем более Минздрав проверит, что именно поступает на рынок, и составит перечень действительно качественных и полезных БАДов.