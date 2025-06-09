Что такое термоневроз и почему при нем не помогают жаропонижающие

В состоянии сильного стресса у некоторых людей может подскакивать температура тела, при этом никаких признаков простуды не наблюдается. Это явление называют термоневрозом, и чаще всего оно встречается у чувствительных людей. «Вечерняя Москва» обсудила с терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, почему из-за стресса может повышаться температура тела и нужно ли пить жаропонижающие, чтобы стабилизировать состояние.

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Почему повышается температура

Как рассказал специалист, при термоневрозе температура тела может колебаться в пределах 37–38 градусов при отсутствии каких-либо признаков болезни.

«В таком состоянии повышенная температура может сохраняться от одного до пяти дней — в зависимости от того, насколько сильно нервничает человек. Выброс тепла происходит за счет увеличения адреналина в крови при сильном стрессе. Далее начинает усиленно работать сердечно-сосудистая система: увеличивается кровообращение, появляется напряжение в мышцах, которое не получает выплеска. В итоге подскакивает температура», — объяснил Кондрахин.

Чаще всего от такой проблемы страдают эмоционально лабильные люди, потому что они острее воспринимают любые жизненные трудности, дополнил специалист.

Стоит ли пить жаропонижающие

Однако, когда повышение температуры тела вызвано стрессом, пить жаропонижающие не имеет смысла, заверил Кондрахин.

«При термоневрозе могут помочь только успокоительные препараты и работа с психоэмоциональной устойчивостью. Как только человек отпускает ситуацию и перестает уделять проблеме все свое внимание, температура тела приходит в норму, и общее состояние улучшается», — пояснил терапевт.

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