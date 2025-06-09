Чем опасен гранулоцитарный анаплазмоз после укуса клеща

Почти у двух процентов из пяти тысяч жителей Московской области (около 100 человек), сдавших анализ после укуса клеща, выявили возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие симптомы у этого заболевания и можно ли от него умереть.

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Симптомы и кто в группе риска

Как рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, гранулоцитарный анаплазмоз — это одно из риккетсиозных заболеваний, которое передается иксодовыми клещами, широко распространенными в России и по всему миру.

«Этот микроорганизм широко циркулирует в живой природе, он может поражать не только людей, но и животных, и птиц. А клещи являются переносчиками инфекции. Сезон активности клещей в средней полосе России начинается в июне и продолжается до сентября. В этот период увеличивается число заражений различными заболеваниями от этих насекомых, в том числе клещевым энцефалитом, боррелиозом и гранулоцитарным анаплазмозом», — пояснил он.

Симптомы анаплазмоза характерны для большого количества различных заболеваний. К ним относятся:

боль в мышцах;

высокая температура;

недомогание и слабость;

тошнота и рвота;

боль в животе.

«Если своевременно не выявить заражение анаплазмозом, есть риск того, что заболевание перейдет в тяжелую форму. Оно может поражать разные органы и ткани в организме. В тяжелых случаях у человека могут развиться кровотечение, дыхательная и почечная недостаточность. Может произойти отказ других органов и систем и даже летальный исход», — сказал Крючков.

Однако в большинстве случаев это заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме. Летальность составляет менее одного процента от числа выявленных случаев, подчеркнул врач.

«Тем не менее есть факторы, которые могут провоцировать тяжелое течение гранулоцитарного анаплазмоза. В группе риска находятся пожилые и люди с иммунодефицитами», — сказал собеседник «ВМ».

Как не допустить заражения

Первые симптомы анаплазмоза появляются примерно через одну–две недели после укуса зараженного клеща. Однако важно понимать, что этим заражено большое количество кровососущих паразитов, около четверти всех паукообразных. Но не при каждом укусе зараженных клещей инфекция передается человеку. Для этого нужны определенные условия, например длительность контакта, предупредил иммунолог.

«Если человек все-таки заразился, то с высокой долей вероятности он получит проявленную форму анаплазмоза и рискует попасть в больницу. При правильной постановке диагноза и своевременном выявлении заболевание успешно лечится. Пациенту назначают антибиотикотерапию "Доксициклином" и другие препараты, которые быстро купируют симптомы», — сказал Крючков.

Специалист напомнил, что вакцинация от этого заболевания не проводится. На сегодняшней день на продвинутой стадии исследований даже нет препаратов от анаплазмоза.

«Проходят исследования и разработки, но пока это экспериментальные препараты, которые не допущены в массовое производство, потому что не доказана их эффективность», — рассказал эксперт.

По его мнению, важно соблюдать меры безопасности, которые предотвратят укус клеща, чтобы не заразиться гранулоцитарным анаплазмозом:

закрытая одежда;

репелленты от кровососущих;

регулярный осмотр тела на предмет укуса клеща.

«Если человек был в лесу или гулял в парках за две недели до появления симптомов, то он мог не заметить укуса клеща и заразиться анаплазмозом. Необходимо в срочном порядке сдать анализ на инфекции, переносимые кровососущими, чтобы выяснить точный диагноз и начать лечение», — заключил собеседник «ВМ».

Ранее стало известно, что двое жителей Новосибирска умерли после заражения клещевым энцефалитом и риккетсиозом. Вторая болезнь считается довольно редкой, но очень опасной. Что такое клещевой риккетсиоз, какие у него симптомы и как он приводит к летальному исходу, «ВМ» узнала у инфекциониста Елены Мескиной.