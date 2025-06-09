Британцу ампутировали пальцы на ногах из-за свадебной обуви

Британцу частично ампутировали большие пальцы ног из-за слишком тесной свадебной обуви. Об этом сообщает Daily Mail.

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Джордан Келли надел новые туфли на ужин с друзьями за несколько дней до бракосочетания. Вечером мужчина заметил, что большие пальцы на ногах стали синими и отекли, но не придал этому значения. Однако вскоре ситуация ухудшилась, и Джордан обратился к врачам.

Медики диагностировали у него некроз тканей и рекомендовали хирургическое вмешательство. Спустя два дня ему провели операцию по частичной ампутации двух пальцев. Несмотря на болезненное восстановление, мужчина решил не переносить торжество.

Ранее сообщалось, что в Бхопале (Индия) арестовали брачную аферистку. 23-летняя Анурадха Пасван успела за семь месяцев сыграть свадьбу с 25 мужчинами. Она выходила замуж за ничего не подозревающих жертв и затем скрывалась с ценностями. Мошенничество раскрылось после того, как один из пострадавших подал жалобу.