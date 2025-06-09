Врачи спасли дачника, получившего ожог 80% тела борщевиком

Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину, который получил обширные ожоги борщевиком. У пострадавшего было поражено 80% кожи. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

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Мужчина обжегся, когда косил траву на дачном участке. Он почувствовал боль, однако не придал этому значения и продолжил работу. Вечером, вернувшись домой, дачник заметил покраснения на коже. Затем появился зуд, а утром его экстренно доставили в больницу.

Врачи сделали мужчине необходимые перевязки и назначили терапию, чтобы снизить токсическое воздействия сока борщевика. В отделении токсикологии он провел 10 дней.

Как отметили медики, ежегодно в НИИ попадают десятки пострадавших с ожогами борщевиком. Столь обширных поражений кожных покровов в текущем сезоне еще не было. Этот случай стал первым.

Ранее новый штраф за борщевик на участке установили в Подмосковье. Для частных землепользователей он составит 5 тысяч рублей и будет применяться вместо дифференцированного штрафа для физлиц от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. В 2024 году общая площадь поражения борщевиком в Московской области составила 85 тыс. га, что составляет 1,9% территории региона. Из них 55,9 тыс. га – это участки, находящиеся в частной собственности, и 21,4 тыс. га – муниципальные земли.