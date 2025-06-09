Перечислены самые распространенные инфекции в России

Роспотребнадзор опубликовал ежегодный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году", в котором представлены результаты мониторинга за распространением инфекционных заболеваний. И хотя в целом в прошлом году (по сравнению с предыдущим 2023-м) общее количество случаев инфекционных и паразитарных уменьшилось почти на 10%, распространенность некоторых инфекций выросла и превышает многолетние средние значения.

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Сначала о хорошем: наиболее выраженное снижение заболеваемости по сравнению со средними показателями за 2012-2023 годы (за исключением 2020 и 2021 - эпидемии COVID-19) наблюдалось по следующим инфекциям:

астраханская пятнистая лихорадка - в 3 раза;

острый гепатит В - в 2,8 раза;

бактериальная дизентерия (шигеллез) - в 1,8 - 2,8 раза (в зависимости от варианта возбудителя);

гонококковой инфекцией - в 2,5 раза, энтеровирусный менингит - в 2,5 раза;

псевдотуберкулез - в 2,2 раза;

лептоспироз - в 2 раза;

вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки - в 2 раза;

острые кишечные инфекции, вызванные иерсиниями энтероколитика - в 1,9 раза;

туберкулез (впервые выявленный) активные формы - в 1,9 раза, в том числе туберкулез органов дыхания - в 1,8 раза.

В то же время некоторые другие инфекции показали серьезный рост: распространенность гемофильной инфекции выросла - в 13,4 раза, кори - в 11 раз, краснухи - в 6 раз, коклюша - в 4,5 раза, эпидемического паротита - в 3,5 раза, количество случаев лихорадки Западного Нила выросло в 3 раза, гриппа - в 3 раза, внебольничной пневмонии - в 2 раза, лихорадки Ку - в 2 раза, норовирусной инфекции - в 1,8 раза, энтеровирусных (неполио) инфекций - в 1,5 раза.

Всего же в 2024 г. году в Российской Федерации зарегистрировано 36 млн 130 тыс. 090 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, на 9,3% меньше по сравнению с предыдущим годом (39 млн 842 тыс. 2 случая).

«В стране поддерживалась устойчивая санитарно-эпидемиологическая ситуация - достигнуто снижение заболеваемости по 48 формам инфекционных и 15 формам паразитарных болезней», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, представляя доклад журналистам.

Особое внимание уделяется защите от ввоза инфекций в Россию.

«Наша система "Периметр" позволяет видеть все риски, которые возникают на планете в разных странах и своевременно информировать наших специалистов, которые и занимаются этим на границе. В результате мы не допустили завоза опасных инфекционных заболеваний, не допустили их распространения в прошлом году. Все, с чем мы встретились на границе, осталось на границе. Все пациенты с повышенной температурой были госпитализированы. Мы усилили границу 14 мобильными пунктами пропуска, там, где нужно было выставить санитарно-карантинный пост», — отметила Анна Попова.

Что касается воздушно-капельных инфекций (в том числе кори, коклюша), в прошлом году было несколько вспышек кори, когда заболевало несколько десятков человек. Но в 98-99% случаев далее одного заболевшего инфекция не распространилась, - отметила Попова. Она пояснила, что из-за длительного инкубационного периода , когда вирусоносителя еще не успевают отследить на границе, единичные случаи завоза инфекций неизбежны - и главная задача медиков и санитарных врачей быстро изолировать заболевшего, выявить и взять под наблюдение всех, кто с ним контактировал. Таким образом удается остановить распространение инфекции.

«В прошлом году нам удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и краснухи. В прошлом году нам, несмотря на непростую ситуацию в различных странах, в том числе и соседних с нами, удалось избежать случаев дифтерии. Ну и хочу отметить, что прошедший сезон, 2024-2025 года, по респираторным инфекциям был более спокойным, чем предыдущий», — подчеркнула Попова.

«Всплеск заболеваемости корью отмечается регулярно, в среднем каждые пять лет. Связано это с тем, что постепенно накапливается количество неиммунных лиц, которые не вакцинировались. В России ситуация с корью сейчас стабильная. В прошлом году проводилась масштабная кампания по подчищающей вакцинации. Так что пик заболеваемости мы прошли в марте 2024 года, а с апреля наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости», — объяснил "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Прививки от кори, коклюша, дифтерии входят в Календарь профилактических прививок, и их получает абсолютное большинство детей. Поэтому, например, корью сегодня часто заражаются взрослые люди, те, кто пропустил прививку в 1990-е годы, либо дети, которые также по каким-то причинам не были вакцинированы.

В этой связи в Детском клиническом центре имени Рошаля рекомендует родителям проверить календарь прививок - всё ли сделано по возрасту?