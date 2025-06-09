В России появился новый тест для быстрого выявления холеры

В России зарегистрирован тест, который способен выявить даже бессимптомных носителей холеры, сообщили в Роспотребнадзоре.

© РИА Новости

Он очень чувствительный, поэтому выявляет даже минимальное количество патогена, пояснили в ведомстве. К тому же с помощью него можно провести анализ всего за 60 минут. Это в шесть раз быстрее, чем с помощью любых других существующих тестов.

Отмечается, что тест разработали ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)". Сегодня он может производится в количестве до 20 тысяч штук в год.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация по холере в стране стабильная и контролируемая. Однако существует риск завоза этого заболевания из других государств в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по нему в мире. Так, в апреле 2025 года в России зафиксировали два случая заболевания холерой: в Подмосковье и Воронежской области. Заболевшие прилетели из Индии.