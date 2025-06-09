Вирусолог призвал мотивировать родителей к вакцинации детей

Необходимо наладить информационно-просветительскую работу.

Принудительные меры могут не дать желаемого эффекта. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Определённую роль сыграла пандемия, когда люди просто не могли получать плановую помощь. Это, кстати, во всём мире так произошло, особенно в бедных странах смертность увеличилась от кори. Именно потому, что дети не получали вакцинацию. Нужна информационно-просветительская работа. Когда мы говорим про детей, то всё определяется родителями. Родители принимают решение, значит, на уровне родителей или опекунов должна быть мотивация вакцинировать своих детей. А усиливать и требовать обязательной вакцинации, как в некоторых европейских странах, я не думаю, что это будет играть положительную роль».

Ранее стало известно, что в России за 2024 год зафиксировали резкий рост заболеваний, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцинации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора. Ведомство особо выделило увеличение случаев кори, краснухи и коклюша. Медики связывают это с падением уровня коллективного иммунитета из-за отказа от прививок.