Эпидемиолог обвинил мигрантов в распространении кори

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в стране в 2024 году ухудшилась эпидситуация по заболеваниям, заражения которыми можно было бы избежать при своевременной вакцинации. Это корь, краснуха и коклюш.

Как отметил в разговоре с RTVI академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья Сеченовского Университета Николай Брико, рост заболеваемости связан с нахождением на территории страны мигрантов, которые не привиты от этих болезней. Также распространению болезней способствуют цыгане и представители всевозможных религиозных групп.

«90 и более процентов среди заболевших это непривитые или однократно привитые лица. Коллективный иммунитет упал, и это касается не только нашей страны», — сообщил Брико.

Также Брико отметил, что в некоторых случаях вакцинация может оказаться неэффективной, поскольку препарат утратил свои свойства из-за неправильного хранения.

Эпидемиолог напомнил, что вакцина - и коревая, и краснушная, и паратитная, живые вакцины, поэтому при нарушении условий транспортировки и хранения вирус может погибнуть и вакцинация будет неэффективной.

Ранее эксперты объяснили, почему детям нужно проводить вакцинацию.