Врачи успешно прооперировали 28-летнего пациента с опухолью мозга

В Подольскую больницу экстренно был доставлен 28-летний мужчина с жалобами на выраженную головную боль и двоение в глазах, на МРТ врачи выявили окклюзионную гидроцефалию – состояние, при котором опухоль перекрывает циркуляцию спинномозговой жидкости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Пациенту выполнена малоинвазивная нейрохирургическая операция, направленная на лечение гидроцефалии, при которой с помощью эндоскопа создается отверстие в дне третьего желудочка головного мозга для улучшения оттока ликвора. Хирургическое вмешательство длилось час и проводилось с использованием интраоперационной навигации. Это дало возможность провести вмешательство на нужном участке мозга с точностью до 1 мм», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской больницы Михаил Землянский, которого цитирует пресс-служба.

Как отмечается, на данном этапе операция позволила восстановить циркуляцию спинномозговой жидкости и взять образец ткани опухоли для определения точного диагноза.

«Нам удалось спасти молодого человека от состояния, которое угрожало жизни. Тактика дальнейшего лечения будет определена по результатам гистологического диагноза опухоли», – рассказал Землянский.

Специалист напомнил, что ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении онкологии и других патологий, поэтому при появлении любых подозрительных симптомов следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.