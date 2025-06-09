Двухлетнюю девочку,  проглотившую два круглых магнита, спасли врачи

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Спасать девочку 2,5 лет от роду, проглотившую два круглых магнита, пришлось московским врачам.

Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения Москвы инородные тела были выявлены на рентгене в больнице им. Сперанского, куда пациентку доставили с болями в животе и рвотой. Размеры магнитов составляли 5 мм. В месте их стояния образовались две «дырочки» в кишечнике. Магниты сначала сдвинули, потом разъединили и извлекли, а «дырки» ушили.