В России распространяются корь, краснуха и коклюш

Отказ от вакцинации в России привел к росту заболеваний, которые можно было предотвратить прививками. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на доклад Роспотребнадзора.

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Ведомство отмечает резкий рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в 2024 году. Это связывают с падением коллективного иммунитета из-за антипрививочных настроений.

Корью в 2024 году заболели более 22 тысяч человек, почти вдвое больше, чем годом ранее. Больше всего случаев в Москве, Дагестане и Московской области. Около 70% заболевших – дети, 90% не были привиты. Осложнения кори унесли жизни как минимум четырех непривитых детей.

В 25 регионах вновь зафиксирована краснуха. В 2024 году – 258 случаев, вспышки в Дагестане, Московской и Астраханской областях, а также в Москве. Большинство заболевших не были вакцинированы.

Несмотря на снижение по сравнению с 2023 годом, зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев коклюша, что в 4,5 раза превышает норму. Около 80% заболевших – дети до 14 лет, 11 непривитых младенцев скончались. Инфекционисты подчеркивают, что единственный способ защиты – вакцинация, и для предотвращения вспышек привито должно быть не меньше 95% населения.

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