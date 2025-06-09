Врач назвала ошибку в питании 25-летней блогерши, умершей от рака

Употребление острой пищи связывают с рядом преимуществ для здоровья, однако в чрезмерном количестве такая еда способна вызывать опасные изменения в клетках слизистой. Об этом предупредила онколог Ли Сицзинь.

Она привела в пример печальную историю 25-летней блогерши Цяньцянь, которая еще недавно рассказывала своим подписчикам о любви к острым блюдам. Также девушка отмечала, что почти не завтракает и питается нерегулярно. Однако почти каждый ее прием пищи не обходился без острой приправы, передает Pronews.gr.

"Чили полезен для здоровья, но в умеренных количествах. Необходимо быть внимательными в выборе продуктов питания, когда это возможно. Даже если вы считаете себя здоровым человеком", - предупредила врач.

По словам онколога, есть доказательства связи длительного употребления острой (а также соленой) пищи с более высоким риском развития рака желудка в любом возрасте.

Отмечается, что Цяньцянь, которая особенно любила острое крабовое рагу в горшочках (блюдо включает большое количество сушеного чили и сычуаньского перца), несколько месяцев страдала от болей в животе, но к врачам не обращалась. Когда она, наконец, прошла обследования, то у нее нашли прогрессирующий рак. Врачи не смогли помочь девушке.