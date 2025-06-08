Врачи Омской области рассказали о работе на вертолетах

С 2025 года в Омской областной клинической больнице начали использовать вертолет для оказания экстренной помощи жителям отдаленных районов. В соответствии с контрактом, заключенным с Национальной службой санитарной авиации, до конца года планируется выполнить минимум 300 летных часов.

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Как сообщили в Минздраве региона, современный вертолет Ми-8 оснащен всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и кардиомониторы. Это позволяет оперативно доставлять пациентов в критическом состоянии в больницу из труднодоступных районов. Вылеты будут осуществлять хирурги, реаниматологи, травматологи и другие врачи.

Заведующий отделением экстренной и консультативной помощи больницы Максим Сирота отметил, что причиной вызовов чаще всего являются острые состояния – коронарный синдром, инсульты, политравмы и осложненные роды.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» омские медики за шесть лет уже 1700 раз вылетали на помощь жителям отдаленных районов.

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