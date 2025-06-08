В регионе РФ отчитались об инфекционных заболеваниях среди мигрантов

141 случай сифилиса у мигрантов выявили в Тульской области в прошлом году
В Тульской области в прошлом году было зарегистрировано 179 случаев инфекционных заболеваний среди мигрантов. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
Среди выявленных заболеваний: сифилис – 141 случай, ВИЧ – 31, туберкулез – 7.
Эти случаи стали основанием для принятия решения о нежелательности пребывания мигрантов, в том числе нелегальных, в России из-за потенциальной опасности для здоровья населения.
Всего в течение года ведомство приняло 79 таких решений: по сифилису – 54, по ВИЧ – 24, по туберкулезу — 1.
В результате было приостановлено действие шести решений и отменено два из-за того, что мигранты прошли лечение и выздоровели.
Напомним, что в России планируют запретить деятельность медицинских блогеров. Путин утвердил закон о блокировке сайтов с незарегистрированными БАДами.