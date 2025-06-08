В России выполнили первую операцию по устранению храпа

Первую в Нижнем Новгороде операцию по избавлению пациента от храпа выполнил лор-хирург Григорий Белозеров. Об этом он рассказал ИА «В городе N».

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Суть медицинского вмешательства в том, что врач рисует на мягком небе человека разметку в форме звезды. По этим линиям под слизистой протягивают армирующие нити, которые укрепят вибрирующее небо, и храп исчезает.

Комментируя агентству данный метод, хирург пояснил, что им в столице Приволжья никто, кроме него не владеет, а сам он проходил обучение в Москве.

«Технологией владеют всего несколько человек, она разработана европейскими и латиноамериканскими врачами, очень популярна в Мексике такая операция, где ее давно практикуют. В России ее популяризация началась только сейчас. В основном, врачи подрезают язычки, небо, потом это все рубцуется, появляется куча осложнений», — пояснил Григорий Белозеров.

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