Врачи спасли пару, в чьи половые органы впились клещи

В Новосибирске произошел курьезный случай: во время секса к половому органу мужчины присосалось не то, что хотелось.

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Бурный секс в сквере обернулся для влюбленной пары из Новосибирска походом в клинику и операцией. Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на лечебницу, мужчина и женщина пожаловались на зуд в интимных местах. Но сразу рассказать, после чего он появился, визитеры не решились.

– Врачи стали задавать вопросы, после чего это произошло. Оба покраснели, позже признались, что занимались сексом в Первомайском сквере, а после этого появился зуд, – сказала врач.

Пришлось делать операцию. Из пениса медики удалили четырех кровососов, из влагалища – столько же.

О наличии осложнений в клинике ничего не рассказали.

Напомним, в Кузбассе каждую неделю регистрируются тысячи нападений клещей. Как правило, таежные паразиты присасываются к открытым участкам кожи.