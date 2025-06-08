Девушка попала в больницу после жесткого массажа

20-летняя девушка-студентка попала в больницу после посещения массажного кабинета. Полиция уже начала проверку.

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20-летняя девушка-студентка попала в больницу после посещения массажного кабинета. У нее большие синяки на ягодицах и синие ноги. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

По данным канала, девушка рассказала врачам о том, что ходила на массаж. Процедура должна была быть просто оздоровительной. Однако, крупный мужчина-массажист явно перестарался с жесткостью процедуры.

Студентка обратила внимание на неприятные ощущения сразу. И тут же просила специалист не так сильно давить. Но в ответ мужчина убедил ее в том, что ей поможет только «добротный» массаж.

Полиция начала проверку.

«Видать ручная липосакция была», — пошутил один из пользователей сети.

Однако другие юзеры дружно обвинили массажиста в непрофессионализме.