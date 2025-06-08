Девушка попала в больницу после жесткого массажа

С синяками на попе москвичка попала в больницу после жесткого массажа
20-летняя девушка-студентка попала в больницу после посещения массажного кабинета. Полиция уже начала проверку.
20-летняя девушка-студентка попала в больницу после посещения массажного кабинета. У нее большие синяки на ягодицах и синие ноги. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
По данным канала, девушка рассказала врачам о том, что ходила на массаж. Процедура должна была быть просто оздоровительной. Однако, крупный мужчина-массажист явно перестарался с жесткостью процедуры.
Студентка обратила внимание на неприятные ощущения сразу. И тут же просила специалист не так сильно давить. Но в ответ мужчина убедил ее в том, что ей поможет только «добротный» массаж.
Полиция начала проверку.
«Видать ручная липосакция была», — пошутил один из пользователей сети.
Однако другие юзеры дружно обвинили массажиста в непрофессионализме.
«Кто этот гений. Начинают с легкого массажа что бы не навредить ни телу, ни мышцам, ни само собой клиенту», «Скажу как массажист и владелец двух студий массажа - такой сильный массаж делают только не квалифицированные глупые массажисты», «Это действительно очень опасно. Ходила в массажный центр для женщин, мне там так вывернули шею что теперь остеохондроз по МРТ… страдаю мигренями», — написали они.