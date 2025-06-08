Заболевшая раком кишечника фитнес-тренер назвала три самых опасных продукта

Фитнес-тренер из Мельбурна рассказала, что у нее развился рак кишечника, несмотря на то, что она последние годы вела здоровый образ жизни, исключив все факторы риска. Об этом пишет Daily Mail.

"Последние четыре года я ем 80-90 процентов цельных продуктов. Не пью алкоголь и ежедневно занимаюсь спортом. В рационе всегда много клетчатки", - отметила Дэнни Дункан.

О своем диагнозе 39-летняя мать троих детей узнала после колоноскопии. Обследование было плановым, женщина была уверена, что с ней все в порядке.

Врач объяснил, что та пища, которую многие едят до того, как начинают придерживаться правильного питания, связана с долгосрочными последствиями для организма. Иногда - достаточно опасными.

"Это канцерогены, содержащиеся в жареном, в том числе на гриле, красном мясе, беконе, ветчине. Все это так или иначе оказывает негативный эффект", - уточнил специалист.

После диагноза 39-летняя фитнес-тренер призвала родителей перестать кормить детей продуктами глубокой переработки.

Женщина рассказала, что в ее случае заболевание проявилось усталостью. Это был первый сигнал. Привыкшая много двигаться, хорошо питаться женщина не могла понять, что с ней вдруг произошло. Однако врачи определили рак кишечника второй стадии. Болезнь прогрессирует и грозит распространиться на другие органы.

По оценкам экспертов, 13 процентов случаев рака кишечника, диагностируемых в Британии ежегодно, вызваны употреблением в пищу переработанного красного мяса. Также там каждый год выявляется около 2600 новых случаев заболеваний раком кишечника среди людей в возрасте 25-49 лет.