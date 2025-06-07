Десять операций: врачи спасли жизнь подростку с 80% ожогов тела

Страшную травму 14-летний подросток из Чапаевска Халмат Вапаев получил во время прогулки. Он задел рыболовной удочкой электрический кабель.

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Главный внештатный специалист регионального министерства здравоохранения по комбустиологии, заведующий ожоговым отделением, врач-хирург Иосиф Новиков отметил, что травма была очень тяжелая.

«С такой площадью ожога может возникнуть ожоговая болезнь - патофизиологический процесс, который затрагивает все органы, а также полиорганная недостаточность».

В течение четырех месяцев подросток лечился в больнице им. Н. И. Пирогова. Электроожог поразил 80% его тела. Врачи провели пациенту 10 операций и в итоге спасли ему жизнь.

По словам врача, раньше уже 30% повреждений несли неблагоприятный прогноз. Однако в нынешнее время спасти жизнь помогают современные лекарства и оборудование.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выпускным экзаменам. Вместе с мамой он пришел в отделение и поблагодарил всех причастных к его лечению.

Мама мальчика Евгения Вапаева рассказала:

«Реабилитация проходила тяжело. Было много трудностей, но мы со всем справились. Огромное спасибо врачам за то, что спасли жизнь моему ребенку».

А недавно врачи спасли 2-летнего мальчика.