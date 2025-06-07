В России локализуют производство вакцины против менингококка

В подмосковном Подольске впервые в России будет локализовано производство вакцины против менингококковой инфекции - соглашение об этом заключили правительство Московской области и биофармацевтическая компания "Петровакс Фарм". Партнерство планируется долгосрочным, оно направлено на развитие предпринимательства и инновационных технологий, и первым станет проект по выпуску противоменингококковой вакцины.

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«Производственные мощности предприятия позволят выпускать более 3 млн доз вакцины ежегодно. Запуск производства состоится уже в 2026 году и позволит создать 70 новых рабочих мест в регионе. Инвестиции составят 3 млрд рублей»‎, — рассказала зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Запланированные объемы производства позволят полностью покрыть потребности в вакцине на российском рынке, кроме того, как отмечают участники проекта, у него хорошие потенциальные возможности для экспорта продукции, в том числе в страны СНГ.

«Обеспечение инфекционной безопасности страны - одна из важнейших целей здравоохранения. Мы имеем богатый опыт производства сложных биологических продуктов, включая вакцины, и надеемся на начало полноценной вакцинации населения России, включая детей, уже в следующем 2026 году, особенно учитывая рост распространенности менингококковой инфекции и случаев с летальным исходом в последнее время»‎, — рассказал "РГ" вице-президент по корпоративным коммуникациям компании- производителя Кирилл Данишевский.

Производство препарата в России по полному циклу, начиная с синтеза субстанции, позволит сделать вакцинацию против смертельно опасного заболевания доступнее: прививка новой вакциной будет обходиться как минимум на 20% дешевле по сравнению с уже зарегистрированной в нашей стране аналогичной четырехвалентной вакциной от французского фармгиганта.

Локализовать планируется препарат китайской разработки - эта четырехвалентная конъюгированная полисахаридная вакцина защищает от самых распространенных серогрупп менингококка - A, C, Y и W-135. Сейчас проходят ее клинические исследования в России - таковы требования российского законодательства, а регистрация ожидается в начале 2026 года.

Между тем, в Китае эта вакцина разрешена к применению с 2021 года, и на сегодня ею успешно привито уже более 3 млн человек, в том числе, детей.

Справка "РГ"

Менингит - это тяжелейшее заболевание, воспаление оболочек головного мозга, которое может вызывать серьезные долгосрочные осложнения и даже привести к смерти. Менингококковая инфекция относится к наиболее распространенным причинам самого опасного бактериального менингита, от которого умирает приблизительно каждый десятый больной, а каждый пятый остается инвалидом. Инфекция атакует стремительно: заболевание может привести к летальному исходу в течение 24 часов, поэтому при появлении первых симптомов требуется немедленная медицинская помощь. В группе высокого риска - дети младшего возраста, подростки, а также взрослые с ослабленным иммунитетом.

За первые месяцы 2025 года отмечается увеличение количества случаев на 260%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Наиболее эффективным способом обеспечения длительной защиты от заболевания является вакцинация. Согласно Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, вакцина от менингококковой инфекции планируется к включению в Национальный календарь профилактических прививок в 2025 году. Сейчас вакцинация входит в календари профилактических прививок некоторых регионов. Кроме того, периодически проводят локальную вакцинацию по эпидемическим показаниям при появлении очагов инфекции.