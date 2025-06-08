В России будут мгновенно блокировать сайты с незарегистрированными БАДами

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сайты, распространяющие информацию о продаже биологически активных добавок (БАДов) без государственной регистрации, подлежат оперативной блокировке. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит запрет на распространение информации о продаже незарегистрированных БАДов, в том числе через интернет-магазины. В случае нарушения сайт будет включен в реестр запрещенных ресурсов и оперативно заблокирован службой Роспотребнадзора.

Кабинет министров РФ получил право утверждать перечень зарегистрированных БАДов и устанавливать правила их применения. Также Минздрав совместно с Роспотребнадзором будет определять перечень показаний к назначению БАДов врачами.

Закон значительно облегчит процедуру блокировки сайтов, распространяющих потенциально вредные добавки. До сих пор судебный процесс длился минимум три месяца, а теперь блокировки будут происходить практически мгновенно.

Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по охране здоровья, подчеркнул, что оперативная блокировка сайтов обеспечит защиту граждан от приобретения небезопасных или вредных для здоровья БАДов.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.Ранее в России начнут блокировать сайты, торгующие БАДами.