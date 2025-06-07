Врачи спасли подростка, который проглотил булавку

Об этом рассказали в Минздраве Приморья.

В ночь на 4 июня врачи Краевой детской клинической больницы №1, действующие совместно с Центром медицины катастроф Приморья, отправились в посёлок Славянка, чтобы оказать неотложную медицинскую помощь подростку, случайно проглотившему булавку портного.

Ситуация оказалась чрезвычайно серьезной. В таких случаях пациентов нельзя перемещать, поскольку инородное тело способно сместиться внутри организма, повредив жизненно важные органы, объяснил руководитель эндоскопического отделения Алексей Ткачук.

Поэтому команда врачей приняла единственно верное решение — отправиться непосредственно к пациенту, взяв с собой всё необходимое медицинское оборудование.

Эндоскопическая процедура завершилась благополучно. Операцию провела молодой специалист Полина Боярская под опытным руководством Алексея Ткачука.

Специалисты-эндоскописты подчёркивают, что такие ситуации далеко не единичны: минимум два раза в неделю врачам приходится извлекать посторонние объекты из детского организма — чаще всего речь идёт о монетах, мелких игрушечных элементах, магнитиках и даже булавках.

Видео демонстрирует наглядный пример процедуры извлечения инородного предмета из человеческого организма. Кадры извлечения булавки опубликованы в посте, размещённом ниже.