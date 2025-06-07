В Госдуме предложили урегулировать деятельность медицинских блогеров

Деятельность медицинских блогеров требует определённого регулирования, заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. При этом, по её словам, важна не цензура, а система прозрачности.

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«Например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента: указывать, имеет ли автор профильное образование, есть ли у него лицензия, одобрены ли его рекомендации Минздравом России или профессиональным медицинским сообществом», — цитирует Дрожжину РИА Новости.

Депутат отметила, что сегодня любой человек может выдать себя за эксперта и давать медицинские «рекомендации», что создаёт определённые риски.

В начале апреля сообщалось, что РКН зарегистрировал более 134 тыс. блогеров с аудиторией более 10 тыс. человек.

В 2022 году исследование сервиса для управления здоровьем Budu и системы аналитики Telegram-каналов и чатов TGStat выяснило, что 32% россиян считают врачей-блогеров востребованными.