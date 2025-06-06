В Пензе начали выпускать интракоронарные шунты для операций на сердце

Научно-производственное предприятие «МедИнж» из Пензы запустило серийное производство интракоронарных шунтов, используемых при операциях аорто-коронарного шунтирования на работающем сердце. Эти изделия обеспечивают временный кровоток без необходимости подключения пациента к аппарату искусственного кровообращения.

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В 2025 году предприятие стало первым в России, кто наладил выпуск таких медицинских шунтов после ухода иностранных производителей с российского рынка. До этого подобные изделия поставлялись из-за рубежа, и их замена была актуальной задачей в сфере здравоохранения. Благодаря собственным разработкам, пензенским специалистам удалось полностью заместить импортные поставки.

В пресс-службе отметили, что потребность российского рынка в таких шунтах составляет около 30 тысяч штук в год. Теперь их будут производить внутри страны, что позволит обеспечить стабильные поставки медицинским учреждениям и сократить зависимость от внешних источников.