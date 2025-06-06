Нарколог рассказал, чему равен один час курения кальяна

Врач Исаев: час курения кальяна эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет
Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет. Это связано не только с количеством затяжек, но и с глубиной их вдыхания и длительностью воздействия дыма на организм, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
«На первый взгляд, кальян может казаться относительно безвредной альтернативой сигаретам: ароматизированный табак, прохождение дыма через воду, длительный и "расслабляющий" ритуал курения. Однако научные данные говорят о прямо противоположном. ВОЗ предоставляет подробную информацию о вреде курения кальяна и его сопоставимости с курением сигарет. ВОЗ указывает, что типичная сессия курения кальяна продолжается около часа и сопровождается примерно 200 затяжками, в то время как при выкуривании одной сигареты человек делает в среднем 20 затяжек. При этом во время затяжки при курении кальяна человек вдыхает гораздо больше дыма, чем при курении сигареты. Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет», — объяснил врач.
По словам Исаева, дым кальяна содержит многие из тех же токсичных веществ, что и сигаретный: никотин, угарный газ, тяжелые металлы, канцерогены. Прохождение дыма через воду не устраняет эти вещества, а лишь создает ложное ощущение «мягкости» и безопасности. Это может способствовать еще более глубокому вдыханию токсинов.
«Табак в сигаретах горит при температуре около 900°C. Это высокотемпературное горение приводит к образованию множества токсичных веществ, включая канцерогены. В кальяне табак подвергается тлению при более низкой температуре (около 450–600°C), нагревается углем. Несмотря на более низкую температуру, это не делает процесс безопасным. Дым кальяна содержит те же токсичные вещества, что и сигаретный дым, включая никотин, угарный газ, тяжелые металлы, канцерогены и продукты горения. Что касается привыкания, то здесь также нет причин считать кальян безопаснее. Уже после нескольких эпизодов регулярного употребления может формироваться как психологическая, так и физиологическая зависимость», — рассказал Исаев.