Нарколог рассказал, чему равен один час курения кальяна

Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет. Это связано не только с количеством затяжек, но и с глубиной их вдыхания и длительностью воздействия дыма на организм, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

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«На первый взгляд, кальян может казаться относительно безвредной альтернативой сигаретам: ароматизированный табак, прохождение дыма через воду, длительный и "расслабляющий" ритуал курения. Однако научные данные говорят о прямо противоположном. ВОЗ предоставляет подробную информацию о вреде курения кальяна и его сопоставимости с курением сигарет. ВОЗ указывает, что типичная сессия курения кальяна продолжается около часа и сопровождается примерно 200 затяжками, в то время как при выкуривании одной сигареты человек делает в среднем 20 затяжек. При этом во время затяжки при курении кальяна человек вдыхает гораздо больше дыма, чем при курении сигареты. Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет», — объяснил врач.

По словам Исаева, дым кальяна содержит многие из тех же токсичных веществ, что и сигаретный: никотин, угарный газ, тяжелые металлы, канцерогены. Прохождение дыма через воду не устраняет эти вещества, а лишь создает ложное ощущение «мягкости» и безопасности. Это может способствовать еще более глубокому вдыханию токсинов.