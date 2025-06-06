В Испании анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам. Об этом рассказало издание El Periodico.

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В частности, он спас жизнь 43-летней испанке Монсеррат Лопес. Врачи диагностировали у нее наследственное заболевание сердца, которое выявили ранее также у ее матери и брата. В связи с этим женщина, проходившая лечение в одной из больниц Барселоны, нуждалась в пересадке данного органа.

Пациентка на протяжении нескольких месяцев находилась в листе ожидания, после чего появился анонимный донор, чье сердце врачи смогли пересадить Лопес. Более того, он спас еще шесть жизней благодаря печени, почкам, легким, поджелудочной железе и другим органам. Об этом человеке нет никакой информации, но известно, что донорами обычно становятся люди среднего возраста, которые либо попали в ДТП, либо стали жертвами несчастного случая.

Ранее врач Павел Трахтман развеял главные мифы о донорстве крови. По его словам, данную процедуру можно проводить курильщикам и вегетарианцам.