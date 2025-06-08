Принесли гуси-лебеди: чем опасен церкариоз

В столицу пришла долгожданная жара. Однако, прежде чем окунуться в ближайший водоем, нужно понять — безопасен ли он и не подхватят ли отдыхающие на воде церкариоз. В вопросе разбиралась «Вечерняя Москва».

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Откуда зараза

Десятки россиян в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и в Башкирии заразились церкариозом во время купания. Симптомы могут проявиться не сразу. Через пару часов, а то и дней можно обнаружить волдыри на коже и зуд. У особо чувствительных людей поднимается температура.

«Церкариоз — так называемый зуд купальщика. Подхватить его можно в водоемах со стоячей водой, преимущественно в тех, где плавают утки, гуси и лебеди, — поясняет терапевт частной клиники Татьяна Федотова. — Паразитов переносят как раз птицы. Гельминты — церкарии проникают под кожу человека. Местами поражения чаще всего становятся руки, ноги, бедра и ягодицы. У зараженного могут проявляться покалывание, зуд, возникает красная сыпь, похожая на крапивницу».

Важно помнить, что наибольшая концентрация личинок наблюдается у берега, где вода теплее и меньше течение. Еще один «красный флаг» — водоросли. Эти зоны опасны для детей, которые часто играют и купаются на мелководье.

Кстати, именно малыши особенно сильно могут расчесывать зудящие места.

«Такие расчесы способны стать местами для присоединения вторичной инфекции», — поясняет терапевт.

Прилетели

Как же происходит заражение? Птицы выделяют яйца червей с фекалиями. После ряда преображений личинки проникают в кожу человека, купающегося в водоеме вместе с уточками. Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский предупреждает, что проще всего заражаются те, у кого уже есть проблемы с кожным барьером и ряд соответствующих дерматологических заболеваний.

«При их наличии личинке проще проникнуть под кожу», — поясняет он.

Как лечить

Врачи рассказывают: как правило, высыпания представляют собой интенсивно зудящие плотные или уртикарные папулы. Церкариоз может пройти самостоятельно, если не осложнен вторичной инфекцией на коже. Тогда нужна консультация дерматолога.

При обычном течении заболевания важно одно правило — не чесать. Спастись от зуда можно при помощи специальных кремов и мазей, а при аллергических реакциях добавить в терапию антигистаминные препараты. Состояния такие кратковременны — в среднем заболевание проходит за неделю или чуть больше. Из-за особенностей заражения его прозвали зудом купальщика. И главное — не заходить в ту воду дважды.

Как сделать отдых безопасным

Чтобы обезопасить себя, жителей Московского региона призвали плавать только в водоемах, которые официально разрешены для купания. Врачи же в свою очередь посоветовали надевать более плотные купальники, через которые паразиты не смогут проникнуть под кожу. Еще одна рекомендация — перед заходом в воду можно использовать репелленты на вазелиновой основе. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко советует после купания ополоснуться проточной водой и насухо вытереться полотенцем:

«Это может профилактировать церкариоз».

Специалисты также напомнили о важных правилах посещения водоемов в жару: постараться не перегреваться, больше находиться в тени, в воде — максимум 10 минут. Помимо церкариоза, подхватить в непроверенных водоемах можно и другие болезни, например, энтеробиоз или ротавирус. Врачи призывают не игнорировать запрещающие знаки, установленные по результатам санитарного контроля городских водоемов.

Прямая речь

Александра Кириллова, дерматолог частной клиники:

«Ситуация не страшна, но если не хотите чесаться, не купайтесь в мелких водоемах со стоячей водой и утками. При появлении высыпаний обратитесь к врачу и не забудьте рассказать, где купались. Заболевание проходит самостоятельно в течение 4–10 дней, иногда до трех недель. Чтобы снизить выраженность зуда можно использовать противозудные лосьоны с оксидом цинка и антигистаминные препараты».

Факт

Чтобы облегчить зуд на коже, рекомендуется увлажнять ее при помощи охлаждающих компрессов и при необходимости обратиться к врачу.

Купаться запрещено

В Москве признаны пригодными для купания семь зон для отдыха: озера Белое и Черное, Школьное озеро, Тропарево, Мещерское, Серебряный бор № 2 и 3. Зоны для отдыха в САО («Левобережье», пляж «Динамо» и Головинские пруды) приняты в эксплуатацию, но купаться здесь пока нельзя. Гражданам разрешат заходить в водоемы лишь после получения удовлетворительных результатов анализов воды. Городские водоемы начали готовить к летнему сезону заблаговременно. Ранней весной от мусора и листвы очистили 270 прудов, обслуживаемых ГУП «Мосводосток». Работы проводили преимущественно вручную, чтобы не пропустить ни одного участка. В мае к проверкам приступили санитарные врачи Роспотребнадзора по Москве. Брали пробы воды и песка. У водоемов, около которых размещены таблички о запрете купания, можно принять только солнечные ванны.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической частной лаборатории Андрей Поздняков отметил, что на водоемах важен санитарный контроль. Воду обследуют не на все возможные возбудители. Есть микробиологические маркеры, на основании которых оценивается загрязнение воды.

«Один из них — это количество кишечной палочки. Если ее больше предельно допустимых концентраций — это косвенный показатель того, что и других микробов там тоже много: риск заражения ими выше, чем в чистой проточной воде», — пояснил эксперт.

В то же время в столице расположены открытые бассейны для купания. Вода в них не только постоянно очищается, но и подогревается, чтобы гости таких общественных пространств с комфортом проводили время. Площадки находятся в столичных парках и на фестивальных локациях. Бонус — прокат полотенец, шезлонгов, чистая и теплая вода. В этом году такие бассейны открылись по двум десяткам адресов. Например, на Северном речном вокзале, в парке «Ходынское поле» и других локациях.