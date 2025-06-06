Врачи скорой помощи спасли женщину с инфарктом

Бригада скорой медицинской помощи оперативно спасла жизнь 37-летней жительницы Нижнего Новгорода, у которой случился инфаркт миокарда. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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Женщина обратилась за помощью с жалобами на сильные давящие боли в груди, отдающие в руку. Известно, что ранее у пациентки уже были проблемы с сердцем.

Прибывшие медики из 612‑й Приокской подстанции провели электрокардиограмму, которая показала признаки нижнего инфаркта миокарда. Во время обследования у пациентки развилась фибрилляция желудочков, и она потеряла сознание.

Благодаря своевременным действиям врачей, синусовый ритм удалось восстановить с помощью дефибриллятора. Женщину экстренно доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко, где кардиологи успешно провели стентирование коронарной артерии.

Благодаря слаженным действиям медиков, удалось избежать трагедии и сохранить пациентке жизнь.