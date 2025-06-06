Женщина проснулась с плохим самочувствием и осталась дома на шесть лет

Жительница Ирландии провела шесть лет, практически не выходя из дома, из-за панического страха выйти на улицу. Об этом сообщает Daily Mirror.

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25-летняя Рэйчел Уильямсон из графства Килдэре была менеджером по работе с клиентами и каждый день ходила в офис, пока однажды в декабре 2019 года не проснулась с плохим самочувствием и тревожностью. В тот раз она впервые осталась дома.

«Это появилось из ниоткуда. Я начала постоянно звонить на работу, придумывая любые отговорки, пока в итоге совсем не перестала выходить из дома», — вспоминает Уильямсон.

После того неудачного дня она покинула дом лишь 12 раз за шесть лет, пропустив даже юбилей отца. Лишь в сентябре 2024 года врачи диагностировали у ирландки агорафобию — боязнь открытых пространств.

«Я просыпалась с ужасом и не могла переступить даже порог сада», — признается Уильямсон.

Ее спас бойфренд Майки Фэрроу, уговоривший женщину обратиться за помощью. После курса терапии и антидепрессантов девушка смогла впервые за шесть лет посетить пляж и кафе.

Сейчас Уильямсон постепенно возвращается к нормальной жизни.

«Я чувствую, что потеряла самые ценные годы», — пожаловалась она.

По статистике, агорафобией страдает около 1,7 процента населения, причем женщины страдают от этого расстройства в два раза чаще мужчин.

Ранее жительница американского штата Нью-Джерси заявила, что после мучительных родов у нее появилась способность говорить с Богом. Кроме того, она утверждает, что научилась исцелять людей.