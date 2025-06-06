Врачи обеспокоены ростом случаев гепатита А

Новосибирская область оказалась в числе регионов с повышенным уровнем заболеваемости вирусными гепатитами, сообщает Роспотребнадзор. В 2024 году в регионе было зарегистрировано 272 случая острых вирусных гепатитов, что на 48% выше среднего значения за предыдущие годы. Из них 67% приходится на гепатит А.

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Структура заболеваемости изменилась: если в 2012 году доля гепатита А составляла 62,1%, то в 2024 году этот показатель вырос до 69,6%. В минувшем году в России было зафиксировано шесть очагов массовых заражений, один из которых локализовался в Новосибирске. Эпидемия затронула 75 человек, из которых почти 39% — дети до 17 лет.

В предыдущем году в области было зарегистрировано четыре очага инфекции и 128 заболевших. Число очагов и пострадавших за последние годы колебалось от 2 до 42 и от 13 до 627 человек соответственно. Ранее в России снижается число новых случаев заражения ВИЧ. Так, в 2024 году пораженность ВИЧ достигла 831,44 на 100 тысяч, что на 31,4% ниже средних многолетних значений.

Годом ранее было отмечено снижение на 9,9% числа новых случаев ВИЧ. Такие данные приводит Роспотребнадзор.