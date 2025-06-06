Общественники инициировали маркировку назальных средств в РФ

Межрегиональная общественная организация "Отцы рядом" обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой введения маркировки на упаковках сосудосуживающих капель для носа, которая бы предупреждала людей об опасности привыкания к ним. Об этом Life.ru рассказал член Ассоциации юристов России, председатель организации "Отцы рядом", капитан запаса ВС РФ, юрист Иван Курбаков.

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Как считают общественники, при длительном применении назальных капель существует риск развития так называемой "нафтизиновой зависимости" - состояния, когда человек становится зависимым от назальных сосудосуживающих препаратов. Многие граждане этот риск недооценивают.

«Как показывает практика обращений граждан, многие не осознают риски развития "нафтизиновой зависимости" при длительном применении назальных деконгестантов. В состав таких препаратов входят ксилометазолин, оксиметазолин и фенилэфрин, которые вызывают привыкание уже через 5-7 дней регулярного использования, нарушают естественную регуляцию тонуса сосудов слизистой носа, при резкой отмене провоцируют выраженный отек», — рассказал Иван Курбаков.

Поэтому общественники предложили размещать на упаковках назальных сосудосуживающих капель следующие предупреждения: "Вызывает привыкание" (крупным шрифтом), "Не применять более 5 дней" (контрастным цветом), "При длительном использовании требуется консультация врача".

Кроме того, "Отцы рядом" предлагают разработать информационные памятки для аптек с подробным описанием механизма развития зависимости, альтернативных методов лечения насморка и алгоритма безопасной отмены препарата. Достучаться до каждого, "подсевшего" на капли, поможет и масштабная социальная реклама, считают общественники.