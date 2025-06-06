Общественники инициировали маркировку назальных средств в РФ
Межрегиональная общественная организация "Отцы рядом" обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой введения маркировки на упаковках сосудосуживающих капель для носа, которая бы предупреждала людей об опасности привыкания к ним. Об этом Life.ru рассказал член Ассоциации юристов России, председатель организации "Отцы рядом", капитан запаса ВС РФ, юрист Иван Курбаков.
Как считают общественники, при длительном применении назальных капель существует риск развития так называемой "нафтизиновой зависимости" - состояния, когда человек становится зависимым от назальных сосудосуживающих препаратов. Многие граждане этот риск недооценивают.
«Как показывает практика обращений граждан, многие не осознают риски развития "нафтизиновой зависимости" при длительном применении назальных деконгестантов. В состав таких препаратов входят ксилометазолин, оксиметазолин и фенилэфрин, которые вызывают привыкание уже через 5-7 дней регулярного использования, нарушают естественную регуляцию тонуса сосудов слизистой носа, при резкой отмене провоцируют выраженный отек», — рассказал Иван Курбаков.
Поэтому общественники предложили размещать на упаковках назальных сосудосуживающих капель следующие предупреждения: "Вызывает привыкание" (крупным шрифтом), "Не применять более 5 дней" (контрастным цветом), "При длительном использовании требуется консультация врача".
Кроме того, "Отцы рядом" предлагают разработать информационные памятки для аптек с подробным описанием механизма развития зависимости, альтернативных методов лечения насморка и алгоритма безопасной отмены препарата. Достучаться до каждого, "подсевшего" на капли, поможет и масштабная социальная реклама, считают общественники.