Меняет не только размер: как «Оземпик» влияет на половой член

У популярного препарата для похудения «Оземпик» нашли странный побочный эффект — от него у мужчин растет половой член. Неожиданное открытие сделали врачи из Великобритании. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, действительно ли у препарата есть такая неожиданная «побочка».

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По словам врача-уролога первой квалификационной категории, кандидата медицинских наук Якова Незовибатько, эффект увеличения полового члена может проявиться визуально после похудения.

«Доказанное фармакологическое свойство в виде увеличения полового члена у "Оземпика" отсутствует. Как вторичный эффект за счет уменьшения подкожно-жировой клетчатки, исчезновения жирового фартука может быть визуальное увеличение пениса, он становится более заметным. Однако напрямую этот препарат для похудения не воздействует на рост пениса», — объяснил специалист.

Также при приеме «Оземпика» может улучшиться эректильная функция, потому что при снижении веса и уменьшении подкожно-жировой клетчатки у мужчин увеличивается тестостерон, рассказал Незовибатько.

Врач-уролог, урогинеколог, кандидат медицинских наук Игорь Рева пояснил, что «Оземпик» не воздействует на ткани полового члена, так как у них попросту нет рецепторов к этому препарату.

«Он снижает вес и уменьшает жировые отложения в области лобкового симфиза, и член проявляется наружу, увеличивается его видимая длина, поэтому при измерении можно получить плюс три-четыре сантиметра в длину. Большинство мужчин, которые обращаются к андрологам для увеличения полового члена, имеют повышенные запасы жира, и первая рекомендация — просто похудеть, что и дает "Оземпик"», — заключил специалист.

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