Минздрав оценил потенциал служб борьбы с ВИЧ

Служба борьбы с ВИЧ в регионах имеет потенциал стать лидером в борьбе не только с конкретной инфекцией, но и ответом на другие вызовы, как показал опыт с COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий в ходе открытия конференции "Региональное измерение борьбы с ВИЧ/ СПИДом в России: опыт Северо-Западного федерального округа", которая проходит в Великом Новгороде.

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«Опыт COVID-19 наглядно это показал, выдвинув именно службу борьбы со СПИДом на передовую. И мы с вами понимаем, что новые вирусологические вызовы наша возможная реальность», — сказал замминистра.

По его словам, значение службы сегодня осмысливается как значимая составляющая обеспечения национальной безопасности.

Как отметил, директор "НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов, люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, болеют ОРВИ и относятся к имуннокомпроментируемым. А это также и пожилые, и онкологические больные, это даже маленькие дети, у которых еще не сформировался иммунитет.

«Поэтому вопросы острых респираторных инфекций у имуннокомпрометируемых, включая больных ВИЧ-инфекций - это отдельная проблема. Сегодня у нас есть вакцины для предупреждения прежде всего гриппа, COVID-19. Формирование подходов к предупреждению этих заболеваний у в том числе ВИЧ-инфицированных, имеет большое значение», — добавил он.

Ситуация в СЗФО и Новгородской области

Как сообщил ТАСС главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ в СЗФО и Санкт-Петербурге Денис Гусев, в 2024 году более 33% населения округа прошли обследование на ВИЧ. В том же 2024 году более 3,5 тыс. с первым выставленным диагнозом ВИЧ-инфекция были взяты на диспансерный учет в центрах СПИДа округа. По его словам, значимый показатель то, что перинатальная передача в округе в прошлом году составила менее 1%. Он также отметил, что за последние 10-15 лет значительно снизилась активность так называемого ВИЧ-диссидентства.

Одним из важных факторов благополучия специалисты называли обеспеченность пациентов антиретровирусными препаратами. В Новгородской области число получающих антиретретровирусную терапию за год выросло на 10%.

«Практически в 85% случаев у получающих лечения вирусная нагрузка не определяется. Этот значимый вклад формирует повестку устойчивого развития округа», — сказал Плутницкий.

Как уточнили ТАСС в Минздраве региона, с 1991 по конец 2024 года общее количество подтвержденных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Новгородской области составило 5 326 человек.