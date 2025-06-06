Врачи спасли жизнь пациентки с ВИЧ и двусторонней пневмонией

Врачи реанимационного отделения ЦГКБ №6 спасли 38-летнюю ВИЧ-положительную свердловчанку с двусторонней пневмонией. Комплексная помощь медиков в ходе реанимационных мероприятий и интенсивной терапии позволила снять угрозу жизни женщине.

«На этапе интенсивного восстановительного лечения в условиях реанимации самая важная задача — переход пациента из положения лёжа в положение сидя, — говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Свердловской области. — При тяжёлых формах пневмонии проводится дыхательная гимнастика для насыщения крови кислородом, так как при интенсивных занятиях у человека может появиться одышка. Также делается серия упражнений на руки и ноги для улучшения мобильности суставов и укрепления мышц».

В больницу женщина поступила в очень тяжёлом состоянии. Но благодаря комплексному подходу врачей, а также поддержки семьи женщина, чья жизнь висела на волоске, находится на пути к выздоровлению. Антиретровирусная терапия стабилизирует здоровье пациентки, а качество её жизни значительно улучшается. Женщину поддерживают муж, дочь и мама.

Свердловчанка, проходящая лечение выразила огромную благодарность врачам и призналась, что мечтает скоро сесть в машину и поехать с семьёй к морю.

В ЦГКБ №6 представлены все 4 этапа реабилитации: ранняя реабилитация в условиях ПИТ или реанимации, круглосуточный и дневной стационары отделения медицинской реабилитации, амбулаторное отделение. За пять месяцев 2025 года в реанимационном отделении больницы восстановительное лечение получили 20 человек.

ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, как в ЦГБ №3 Екатеринбурга сотрудники дневного стационара и амбулаторного отделения медицинской реабилитации поставили на ноги после ранений участника СВО.