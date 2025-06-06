Выяснено, сколько случаев деменции у 80-летних людей можно предотвратить

Результаты нового исследования показали, что 22-44% случаев деменции в возрасте 80 лет могут быть связаны с плохим состоянием сосудов в более молодом возрасте.

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Гипертония, диабет и курение — общепризнанные модифицируемые сосудистые факторы риска развития деменции. Хотя их роль изучалась по отдельности, совокупное влияние этих факторов риска на протяжении всей жизни, а также их зависимость от генетической предрасположенности, расы и пола, менее очевидно.

Авторы использовали данные нейрокогнитивного исследования «Риск развития атеросклероза в сообществах» (ARIC) с 33-летним периодом наблюдения (1987–2020) для оценки доли деменции, связанной с гипертонией, диабетом и курением, измеренной на разных этапах жизни. Анализ включал более 12 тысяч участников.

В общей сложности у 2218 человек к 80-летнему возрасту развилась деменция. При этом, от 22% до 44% риска развития деменции к 80 годам можно было объяснить сосудистыми факторами риска, измеренными в среднем и раннем пожилом возрасте, с учётом сочетания и взаимодействия между факторами риска.

Так, к 80 годам доля деменции, вызванной по крайней мере одним сосудистым фактором риска, измеренным в возрасте 45–54 лет, составляла 22%; в возрасте 55–64 лет — 26%, а в возрасте 65–74 лет — 44%.

Было выявлено, что такие сочетания факторов риска, как гипертония и диабет, а также курение и диабет, значительно повышают риск развития деменции. Коэффициент риска варьируется от 2,00 до 3,54, в зависимости от возраста и комбинации факторов риска. С возрастом значение гипертонии и диабета возрастает, в то время как значение курения снижается.

Таким образом, от 22% до 44% случаев деменции в возрасте 80 лет в исследовании ARIC были связаны с сосудистыми факторами риска в среднем и пожилом возрасте. Если предположить наличие причинно-следственных связей, то поддержание оптимального состояния сосудов на протяжении всей жизни может значительно снизить риск развития деменции к этому возрасту.

Полученные результаты подчеркнули «огромную ценность раннего выявления факторов риска, связанных с сосудами, и первичной профилактики — например, с помощью физической активности и контроля здорового веса, начиная со среднего возраста», считают авторы.