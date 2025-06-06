В Госдуме попросили ускорить прием больных-сердечников

Ряд депутатов Государственной думы попросили правительство России сократить очереди для больных с сердечнососудистыми заболеваниями.

«Течение заболеваний сердечнососудистой системы во многом определяется своевременностью постановки диагноза и началом лечения. При этом диагностические обследования таким пациентам врачи часто назначают с отсрочкой, что лишает их возможности предупредить развитие заболевания и получить оперативную медицинскую помощь», – пояснил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Миронов.

Депутаты предложили кабмину внести изменения в правила оказания медпомощи и сократить нормативные сроки диагностирования и госпитализации таких пациентов.

Ранее «СП» сообщала о том, что ученые изучили случаи внезапной остановки сердца и сделали выводы.