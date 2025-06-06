Ведущий в прямом эфире узнал, что у него рак

Программу о профилактике и лечении рака готовили на канале Fox News. Эфир закончился неожиданно: приглашенный дерматолог "поставила диагноз" ведущему - 74-летнему Майклу Джеррику.

Как передает Daily Mail, врач из Центра меланомы Тары Миллер при Пенсильванском университете посмотрела на небольшое пятно на руке телеведущего, в районе локтя. Оно сразу же вызвало настороженность. Затем она провела более детальное исследование, используя в том числе дерматоскоп, и тут же ошарашила публику предварительным выводом.

У Майкла Джеррика обнаружились "все признаки" базальноклеточного рака кожи. На ранней стадии заболевание хорошо поддается лечению, заявила дерматолог.

"Это очень медленно растущий тип рака кожи и он не распространится на другие участки тела", - уточнила она. Ведущий признался, что крайне удивлен внезапной новостью об онкологии.

"Я никак не мог подумать, что у меня найдут рак", - заявил он потом коллегам, добавив, что "все были в шоке".

Особенно его расстроило то, что образование не получится быстро удалить с помощью лазера. Джеррик в тот же день пошел в больницу.

Базальноклеточная карцинома может выглядеть как шрам или участок кожи с приподнятыми закругленными краями. Иногда заболевание проявляется в виде красноватых или розовых пятен. На поздней стадии образование напоминает язву.