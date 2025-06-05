В российском городе зафиксировали первые смерти от укусов клещей

© Антонина Маркова

Двое жителей Новосибирска скончались от укусов клещей – один заболел энцефалитом, второй – клещевым риккетсиозом. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Источник уточняет, что всего специалисты выявили 128 случаев с подозрением на энцефалит, у 28 из них диагноз подтвердился. У 16 человек, пишет телеграм-канал, уже поражена нервная система, пятеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Сообщается, что с 2024 года врачи Новосибирской области фиксируют смерти от клещевого риккетсиоза. Заявляется, что ранее эту болезнь считали «легкой», но теперь врачи уверены, что она требует дальнейшего научного изучения.

Отмечается, что в 2025 году стало гораздо больше больных с тяжелым течением инфекции, передаваемой клещами.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что нужно делать сразу после укуса клеща. По его словам, эти паразиты могут быть переносчиками боррелиоза или болезни Лайма, поэтому, если он присосался, то необходимо сразу начать принимать антибиотики.

Читайте также: Нашествие клещей изменило поведение людей и способы борьбы с кровопийцами