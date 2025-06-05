Мужчина списал симптомы рака мозга на дискомфорт от очков

В Англии учитель физкультуры Гленн Колмер проигнорировал признаки рака головного мозга. Как рассказало издание Metropoles, он списал симптомы опасного заболевания на дискомфорт от очков.

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У 51-летнего мужчины в прошлом году появились головные боли, головокружение и усталость. Одни и те же очки он носил на протяжении нескольких лет, поэтому решил, что они перестали выполнять свою функцию. Также англичанин списывал симптомы на естественное старение организма.

Несмотря на дискомфорт, педагог продолжал работать и заниматься любимыми хобби. Однако в какой-то момент у него внезапно отказала рука, он упал и начал сильно трястись. Рак головного мозга медики обнаружили у учителя только в феврале 2025 года, но к тому момент он уже был неизлечим, поэтому терапию ему не назначили.

Ранее в Бразилии женщина упала дома, после чего обратилась в больницу. Там врачи диагностировали пациентке рак легких.