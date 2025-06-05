Мужчина списал симптомы рака мозга на дискомфорт от очков

Lenta.ru

В Англии учитель физкультуры Гленн Колмер проигнорировал признаки рака головного мозга. Как рассказало издание Metropoles, он списал симптомы опасного заболевания на дискомфорт от очков.

Мужчина списал симптомы рака мозга на дискомфорт от очков
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У 51-летнего мужчины в прошлом году появились головные боли, головокружение и усталость. Одни и те же очки он носил на протяжении нескольких лет, поэтому решил, что они перестали выполнять свою функцию. Также англичанин списывал симптомы на естественное старение организма.

Несмотря на дискомфорт, педагог продолжал работать и заниматься любимыми хобби. Однако в какой-то момент у него внезапно отказала рука, он упал и начал сильно трястись. Рак головного мозга медики обнаружили у учителя только в феврале 2025 года, но к тому момент он уже был неизлечим, поэтому терапию ему не назначили.

Ранее в Бразилии женщина упала дома, после чего обратилась в больницу. Там врачи диагностировали пациентке рак легких.